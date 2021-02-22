الجزائر.. المجتمع المدني ينتفض بسبب جرائم قتل النساء

تم تسجيل حوالي 54 حالة قتل في حق النساء بالجزائر خلال 2020، وهي أرقام أثارت سخط واستنكار المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة على الصعيدين الوطني والدولي، بسبب هذه الكراهية تجاه المرأة.

وتتفاقم ظاهرة قتل النساء في هذا البلد الذي يطفئ الشمعة الثانية من “الحراك”، الذي كان من المفترض أن يُغير العقليات، إلا أن قائمة الضحايا تزداد بشكل كبير سنة تلو الأخرى.

وآخر ضحية تم تسجيلها هي صحافية في القناة العمومية الجزائرية (TV4 Tamazight)، التي طعنها زوجها ، وهي جريمة أخرى لقتل النساء تعكس درجة تفشي العنف ضد المرأة في الجزائر.

وفي تحليله لهذا الارتفاع المقلق في جرائم قتل النساء، سجل حساب (Algérie Féminicides) على فيسبوك، والذي يسد ثغرة غياب الإحصاءات الرسمية من خلال تتبع هذه الظاهرة، 54 حالة قتل في حق النساء خلال 2020 فقط، وهو “رقم مُروع وأقل بكثير من الواقع”، بحسب مسيري هذا الحساب.

وأمام هذه الظاهرة المقلقة، أشارت مدافعات عن حقوق المرأة إلى غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة هذه الظاهرة التي تكشف الكثير من آفات المجتمع الجزائري.

(و م ع)