توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الثلاثاء)، بأن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد.

وستبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح فوق كل من مرتفعات الأطلس، والريف وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، وكذلك بجنوب وشمال البلاد، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطي للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بالسهول الوسطى، والجنوب- الشرقي، ومنطقة سوس، فيما ستتراوح ما بين 25 و32 درجة بالجنوب.