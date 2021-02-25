الضرائب تشمل المنح والانتقالات

القرار ينهي «النوار» والإعفاء الوحيد هو الضريبة على القيمة المضافة

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن ضرائب اللاعبين والمدربين ستشمل منح المباريات والتوقيع وصفقات الانتقالات.

وحسب المعطيات نفسها، فإن الجامعة طالبت الأندية بالتصريح بأجور اللاعبين، إضافة إلى منح المباريات التي يتقاضونها، ومنح التوقيع، حسب العقود الموقعة معهم، بداية من فاتح مارس المقبل، على أن يبدأ الاقتطاع من يناير الماضي، حسب ما نص عليه قانون المالية 2021.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الأندية ملزمة بالتصريح بأجور ومنح اللاعبين، سواء الذين وقعوا عقودا مع الجمعية، أو مع الشركة التي أنشأها النادي، مضيفة أن الجامعة طالبت الأندية بالتصريح بكل سنتيم يتم صرفه للاعبين والمدربين والمستخدمين.

ويشمل القرار العائدات التي يتوصل بها اللاعبون من صفقات الانتقال من ناد إلى آخر، سواء داخل المغرب أو خارجه، ومن المنح التي يحصلون عليها من مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية.

وتابعت المصادر أن القرار يمهد لمرحلة جديدة بداية من الموسم المقبل، تتعلق بإلزام أندية القسمين الأول والثاني بتوقيع العقود عن طريق الشركات، وليس عن طريق مكتب الجمعية، معتبرة المرحلة الحالية انتقالية فقط.

وبالنسبة إلى الأندية، فإنها ستكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة للسنوات الخمس المقبلة، فيما ستكون ملزمة بأداء الضريبة على الأرباح، في حال تسجيل فائض مالي نهاية السنة المالية.

ومقابل التشدد في إلزامية التصريح بالأجور والمنح، سيستفيد اللاعبون والمدربون من تسهيلات تصل إلى 90 في المائة في السنة الحالية، و80 في المائة في 2022، و70 في المائة في 2023، و60 في المائة في 2024.

وتعليقا على هذه المستجدات قال يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، إن “القرار سيساهم في تخليق الحكامة داخل الأندية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما سيقطع مع العديد من الممارسات الهاوية، على غرار «النوار» في التعاملات المالية بين الأندية واللاعبين”.

وأضاف سعيدي أن دورية الجامعة تأتي لتطبيق مقتضيات قانون المالية، لكنها استبقت بعض الممارسات، من خلال إلزام الأندية بالتصريح بجميع النفقات، سواء بموجب العقود التي تبرمها عن طريق الجمعية، أو عن طريق الشركة.

عبد الإله المتقي