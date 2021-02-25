أكرد ينعش خزينة الفتح

توصل الفتح الرياضي بـ 200 مليون، من فريق ديجون الفرنسي، قيمة الدفعة الثانية من انتقال نايف أكرد، إلى رين الفرنسي بداية الموسم الرياضي الجاري.

وعلمت “الصباح”، أن ديجون الفرنسي أوفى بالتزامه مع الفتح الرياضي، بعد أن وعد بمنحه الدفعة الثانية في فبراير الجاري، البالغ قيمتها 200 مليون، إذ سبق له أن منح الفريق الرباطي 350 مليونا، قيمة الدفعة الأولى منذ انتقال أكرد إلى رين.

وتضمن العقد الموقع بين الفتح الرياضي وديجون الفرنسي، استفادة الفريق المغربي من 15 في المائة، في حال انتقاله إلى فريق آخر، الشيء الذي تأتى له، بعد أن توصل الفريق الفرنسي إلى اتفاق مع نظيره رين، بانتقال لاعب المنتخب الوطني المغربي.

صلاح الدين محسن