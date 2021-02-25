الكيسر يستقيل من تدريب الكوكب 

أعلن امحمد الكيسر استقالته من تدريب الكوكب المراكشي لكرة القدم، بعد هزيمة الفريق، أول أمس (الأحد)، بهدف لصفر، أمام مضيفه سطاد المغربي، لحساب الدورة 11 من بطولة القسم الثاني.

وأرجع الكيسر قرار الاستقالة، في اتصال مع “الصباح”، إلى عدم توفير الظروف الملائمة للعمل.

وأوضح الكيسر «لم نخض أي إعداد قبلي، وأجرينا 11 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس العرش، بتركيبة تضم 15 لاعبا فقط، تقلصت مع الوقت بعد إصابة أمين السعيدي، والآن تلقى لاعبان بطاقتين صفراوين، ما يعني أننا سنخوض المباراة المقبلة ب13 لاعبا، إذ رغم مجهود المكتب المسير، لم يتم تأهيل اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الأخيرة، ما يجعل المستقبل التقني غامضا”.

وأضاف الكيسر “هناك أيضا أزمة مالية خانقة سبق للرئيس أن صرح بها، وأصبح لها تأثير على عملنا اليومي. اللاعبون يشتكون من غياب السيولة المالية لمسايرة متطلباتهم اليومية، جراء تأخر صرف راتب الشهر الماضي وبعض المنح».

وأضاف الكيسر “التحقت بداية الموسم، لأساعد النادي الذي قضيت معه سنوات طويلة لاعبا، على أمل حل المشاكل الإدارية والمالية، غير أن ذلك لم يحدث، ولا يمكنني حل كل المشاكل، بل يجب تضافر الجميع، لأننا وصلنا لمرحلة يجب أن يكون هناك تدخل”.

وتابع الكيسر “لا يمكنني المواصلة، وسأغادر مكرها. فوق طاقتك لا تلام، حاولت مساعدة فريقي، غير أن الظروف لم تساعد، وأغادر دون المطالبة بأي تعويض، وأتمنى أن تتضافر الجهود، من أجل حل مشكل تأهيل اللاعبين والتعاقد مع مدرب جديد”.

عادل بلقاضي (مراكش)