فليك: لا ندافع عن الألقاب بل نفوز بها

مدرب بايرن قال إن الكرة الهولندية قدوته وغوارديولا الأفضل

قال الألماني هانسي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، إنه لا يحبذ فكرة الدفاع عن اللقب، بل الفوز به مجددا في الموسم الموالي. وأوضح فليك في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أن الكرة الهولندية كانت قوته منذ بداية مسيرته، مبرزا أنه تعلم الكثير من المدرب السابق لأرسنال أرسن فينغر. في ما يلي نص الحوار:

عوضت نيكو كوفاتش في تدريب بايرن ميونيخ، كيف كونت فريقا للألقاب ؟

بداية كان من المهم بالنسبة إلي، أن يعلم اللاعبون أنني أثق فيهم، وأن يثقوا أيضا في إمكانياتهم. لم أغير الكثير منذ قدومي للنادي، وأجرينا مع أعضاء طاقمي التقني بعض التعديلات البسيطة.

في أي مجال بالضبط؟

لعبنا بمغامرة أكبر، ورجحنا كفة اللعب الهجومي. هذه الطريقة أعادت لبايرن ميونيخ استحواذه على الكرة في جل المباريات، وسيطرنا عليها. بدأ الأمر بفوز على أولمبياكوس اليوناني (2-0) في مجموعات عصبة الأبطال، في 6 نونبر 2019، لكن الانتصار على دورتموند بأربعة أهداف لصفر، في الدوري الألماني في 9 نونبر 2019، كان الدفعة التي احتاجها النادي لتحقيق الانطلاقة الفعلية في الموسم. أثبتت تلك المباراة أن الطريقة التي نعمل بها تسير في الطريق الصحيح، وكان بإمكاننا الذهاب بعيدا في كل المسابقات، رغم البداية المتعثرة. بعد تلك المباراة خسرنا مباراتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن (2-1) بملعبنا، وأمام بروسيا مونشنغلادباخ في 7 دجنبر 2019 بهدفين لواحد، لكننا حافظنا على ثقتنا في أنفسنا، بما أننا لعبنا مباراتين رائعتين، وخاننا الحظ في التسجيل. في النهاية. اللعب بالطريقة الهجومية المعهودة على بايرن، منح الثقة لكل اللاعبين.

ما الحل للمواصلة على المنوال نفسه ؟

المهم هو روح التضامن التي ينعم بها الفريق داخليا. كل اللاعبين مستعدون للتضحية من أجل زملائهم. تحدثنا كثيرا في ما بيننا، وساعدنا ذلك على التطور. الاستمتاع بالمجموعة مهم للفريق، سواء في التداريب أو في المباريات.

فاز بايرن بتسع بطولات متتالية، هل بات الفريق متعودا على نيل لقب الدوري ؟

البطولة هي قاعدة انطلاقتنا. إنها المسابقة التي تضمن المشاركة في دوري الأبطال سنويا، ولهذا تبقى الهدف رقم واحد للفريق. الدوري هو المسابقة الأكثر مصداقية، لأنها تلخص معاناة لاعبين ونواد طيلة موسم رياضي كامل، والحظ لا يلعب دورا كبيرا فيها. الحفاظ على المستوى الجيد نفسه طيلة 34 مباراة، تحد كبير لكل اللاعبين، ومصدر إلهام لهم. لاعبي لازالوا يريدون التتويج بالبطولة سنويا في المواسم المقبلة، لمواصلة هذه السلسلة الرائعة.

عندما يتوفر أي مدرب على فريق بكل هذه القوة، ما هي المميزات التي يجب أن يمتلكها لتحقيق الانتصارات ؟

أهم شيء في البداية هو لم شمل كل اللاعبين وشحنهم بغية تحقيق الأهداف المسطرة.يجب على المدرب أن يتأقلم مع اللاعبين، وأن يضمن تطورهم. أهتم أيضا ببعض الأمور المهمة في التدبير اليومي للنادي.

ما هي ؟

أريد أن أرى يوميا تركيزا كبيرا من قبل لاعبي في التداريب. أصر أيضا على أن يستمتع لاعبي بالعمل معا في التداريب، وأن يظهروا الحماس الكافي لذلك. لحد الآن الأمور تسير بشكل جيد.

كيف تدبر الضغط الممارس عليك، والاهتمام بك خاصة بعد الفوز بكل هذه الألقاب ؟

رغم أنني لم أدرب فريقا كبيرا قبل بايرن ميونيخ، لكنني عشت في عالم الكرة الاحترافية سنوات طويلة. راكمت خبرة كبيرة في المناصب التي تقلدتها، من بينها مساعد خواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، من 2006 إلى 2014، ومدير رياضي للاتحاد الألماني. أرى أن هناك أشخاصا آخرين في الفريق، يستحقون هذا الاهتمام أيضا. لا أحتاج لكل هذا الاهتمام، إذ لدي محيط قوي وأحب الاستقلالية، بما أنني عشت أمورا كثيرة في حياتي الخاصة. تجاربي منحتني خبرة كبيرة في مهنتي مدربا.

كيف يمكن تدبير فريق قوي مثل بايرن ؟

يجب أن تتعامل بطبيعتك وأن تكون شخصيتك بسيطة أمام اللاعبين، وأن تتحدث إليهم كثيرا، لكي يشعروا أنهم مهمون كلهم، سواء الأساسيون أم الاحتياطيون.

هل يمكن للمدرب أن يعمل على مشروع طويل الأمد، على غرار يورغن كلوب ؟

نعم، لكن يمكن للأمور أن تتغير في رمشة عين. يجب التركيز على كل شيء والتحضير لكل السيناريوهات لكي تكون بعيدا عن الانتقادات، خاصة في التحضير للمباريات. لا يمكن ضمان النجاح، لكن يمكن التحضير له بالشكل الجيد. إذا حضرنا للمباريات بالشكل الجيد، بدراسة قدرات المنافسين والتركيز على مستوى لياقة لاعبينا، فإن ذلك يظهر تفوقنا في المباريات. في نهاية المواجهة يجب أن نقول إننا عملنا جيدا لكي نحقق الفوز. يجب أن يكون لنا شعور بالقدرة على الفوز بكل شيء.

ما تقييمك لمسيرتك ببايرن بعد 15 شهرا ؟

رغم أننا نلعب بطريقة هجومية، أصر على أن يساعد كل اللاعبين بعضهم، عندما يفقدون الكرة. الشيء نفسه بالنسبة للمدافعين، الذين عليهم أيضا مساندة الهجوم عندما نملك الكرة. يمكننا تحقيق كل أهدافنا إذا تعاونا جميعا.

من هم المدربون الذين يلهمونك ؟

أحببت كرة القدم الهولندية في بداية مسيرتي. ألهمني مدربون كثر، مثل فوبي دي هان. إنه أول من أثارني، قبل أن يأتي لويس فان خال ويوهان كرويف. تابعت حصص تدريب لعدة مدربين، مثل أرسن فينغر، وتعلمت من طريقة عمله، وكيفية تواصله مع اللاعبين. أحببت طريقة تعامل فينغر مع لاعبين مثل ثيري هنري ودينيس بيكامب وروبير بيريس وباتريك فييرا.

وماذا عن المدربين الحاليين ؟

بيب غوارديولا ترك بصمة كبيرة في كرة القدم العالمية في 15 سنة الماضية، رغم أنه غير بعض الشيء طريقة تفكيره أخيرا. يجب أيضا ذكر اسم جوزي مورينيو الذي فاز بألقاب كثيرة مع نواد مختلفة.

هل تغير شيء بعد فوزك بعصبة الأبطال؟

في بايرن ميونيخ الانتظارات دائما ما تكون عالية جدا. لا أحب فكرة الدفاع عن اللقب، بل الفوز به مجددا. تحقيقنا للقب عصبة الأبطال، بات من الماضي، واليوم ننطلق من الصفر، ونريد الفوز بالألقاب. سنقدم كل ما لدينا بغية تحقيق ذلك.

ما هي الفرق التي تنتظر منها منافسة بايرن في عصبة الأبطال هذا الموسم؟

يمر مانشستر سيتي بفترة رائعة. طريقة لعبه مثيرة للاهتمام وتجلب له الاحترام. باريس سان جيرمان فريق قوي وسيكون من بين المرشحين أيضا، بحضور نيمار وكيليان مبابي في الهجوم. أحب أيضا طريقة لعب إشبيلية مع مدربه جولين لوبيتيغي، وأتابع مبارياته قدر المستطاع، ويمكنه الذهاب بعيدا في المنافسة الأوربية.

ترجمة: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: هانسي ديتير فليك

تاريخ ومكان الميلاد: 24 فبراير 1965 بهيديلبيرغ الألمانية

طوله: 177 سنتمترا

جنسيته: ألمانية

أعلن اعتزاله لاعبا في 1993

الفرق التي لعب لها: ساندوسان وبايرن ميونيخ وكولن وفيكتوريا بامينتال بألمانيا

الفرق التي دربها: فيكتوريا بامينتال وهوفنهايم الألمانيان وريد بول سالسبورغ النمساوي

عمل مساعد مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ

يدرب بايرن ميونيخ منذ نونبر 2019

ألقابه مدربا:

الدوري الألماني (1) وكأس ألمانيا (1) وعصبة الأبطال (1) والسوبر الأوربي (1) والسوبر الألماني (1) وكأس العالم للأندية (1)