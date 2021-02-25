“كاف” تربك الاتحاد العربي

أربكت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حسابات الاتحاد العربي، وصعبت عليه برمجة نهائي كأس محمد السادس في الشهرين المقبلين، والذي سيجمع الرجاء الرياضي باتحاد جدة السعودي، خصوصا بعد ضمان الفريق البيضاوي المشاركة في دور المجموعات لكأس الكنفدرالية.

ولن يتمكن الاتحاد العربي من برمجة نهائي البطولة العربية للأندية بين الرجاء واتحاد جدة، في مارس أو أبريل المقبلين، بعدما عمدت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى برمجة مباريات دور المجموعات في الشهرين ذاتهما.

وسيتعذر على الرجاء خوض النهائي، بسبب التزامه بالمشاركة في دور المجموعات في 10 و17 مارس المقبل، لحساب الجولتين الأولى والثانية، فيما سيخوض الجولات الأربع المتبقية في أبريل الموالي.

وانتظر الاتحاد العربي نهاية مباراة الرجاء والمنستير التونسي، لمعرفة مصير الفريق البيضاوي في المنافسة القارية، لتحديد موعد للنهائي العربي.

نور الدين الكرف