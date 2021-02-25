أسود القاعة يتحدون أبطال العالم

يخوض المنتخب الوطني مباراتين إعداديتين أمام نظيره الأرجنتيني في سادس وثامن مارس المقبل بالقاعة المغطاة، التابعة لمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا.

وتأتي المباراتان في سياق التحضير لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بليتوانيا، في الفترة الممتدة ما بين 12 شتنبر وثالث أكتوبر المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني في معسكر تدريبي مغلق بداية من الاثنين المقبل، بمركز محمد السادس، بحضور 18 لاعبا، ضمنهم محترفون.

وعلمت «الصباح» أن اللائحة ستعرف العديد من التغييرات، وتختلف عن التي واجهت كولومبيا وبنما، لرغبة الناخب الوطني هشام الدكيك في الوقوف على مؤهلات لاعبين آخرين.

وقال الدكيك، مدرب المنتخب الوطني، إن اختيار الأرجنتين، بطل العالم في النسخة الماضية، الغرض منه الاحتكاك بأقوى منتخب عالمي، مشيرا إلى أن النتيجة لا تهم بقدر ما يهم الاستفادة من خبرة وتجربة الأرجنتين.

عيسى الكامحي