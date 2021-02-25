أندية آسفي تساند لائحة المودني

عقد ممثلو 33 فريقا لكرة القدم بإقليم آسفي لقاء تواصليا، أول أمس (الأحد)، لمناقشة مجموعة من المواضيع الآنية، وفي مقدمها التقسيم الجهوي الجديد وإقحامها ضمن عصبة مراكش آسفي.

وقال مصدر حضر الاجتماع، الذي احتضنته قاعة المكتب المديري لأولمبيك آسفي، إنه ارتكز بالخصوص على مناقشة وضعية الفرق جراء التقسيم الجديد، وتوحيد المطالب والمقترحات.

وكشفت مصادر “الصباح” أن ممثلي الفرق أجمعوا على دعم لائحة عبد العزيز العلوي المودني، الرئيس الحالي لعصبة الجنوب، والمرشح الأبرز لرئاسة العصبة بتسميتها الجديدة “مراكش آسفي”.

وتابعت المصادر أن من بين النقط التي تم الإجماع عليها ضرورة حضور ممثلين عن هذه الفرق في لائحة المودني، وانتخاب مكتب لفرع آسفي، قادر على الدفاع عن مصالح الفرق المنضوية تحت لوائه.

وأفادت المصادر أنه رغم الاختلاف الذي طفا على السطح في الفترة الماضية، بين بعض ممثلي هذه الفرق، إلا أنها سجلت دعم ابراهيم كرم، لرئاسة فرع آسفي. وأكدت المصادر أن الرئيس السابق لعصبة دكالة عبدة لعب دورا كبيرا في توحيد موقف هذه الفرق، من خلال التنازل عن تقديم لائحة منافسة للمودني، والاكتفاء بدعمه، وإحياء فرع آسفي وتقويته بهياكل تنظيمية، تساهم في الدفاع عن مصالح الفرق المحلية.

حسن الرفيق (آسفي)