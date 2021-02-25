منتخب السلة ينهي التصفيات بهزيمة

ختم المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته في تصفيات كأس إفريقيا «أفرو باسكيت»، التي أقيمت بتونس، بهزيمة ثقيلة أمام نظيره المصري أول أمس (الأحد)، ب 59 مقابل 89.

وبدأ المنتخب الوطني المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2021 المقرر إجراؤها في رواندا، بفوزه الخميس الماضي على منتخب الرأس الأخضر بحصة (72 – 89).

وألغى الاتحاد الإفريقي لكرة السلة المباراة الثانية للمنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، بسبب ظهور حالات إصابة فيروس “كورونا” في المنتخب المنافس.

ولم يحسم المنتخب الوطني بعد تأهله لنهائيات بطولة إفريقيا، في انتظار حسم الاتحاد الإفريقي في مباراة أوغندا.

نور الدين الكرف