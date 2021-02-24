“المدفعية” بين عامل سلا والعمدة

تفاجأ جامع المعتصم، عمدة سلا، مباشرة بعدما أعطى مساء الجمعة الماضي، انطلاقة مشروع إعادة إصلاح طريق سيدي بنعاشر، بقرار توقيف الورش من قبل عامل سلا. ووجد العمدة نفسه في موقف محرج بعد حضور آليات الشركة المكلفة بالأشغال، وفتحت الطريق، أول أمس (السبت)، في وجه مستعمليها من جديد، في الوقت الذي أصدر فيه المعتصم قراره بالإغلاق.

وشدد عمدة سلا في منشور على أن المشروع يروم برمجة إصلاح الطريق، بموجب القرار المؤقت تحت عدد 747، والذي يقضي بمنع المرور بالطريق من الاتجاهين المؤديين إلى مارينا والثاني إلى الطريق الساحلي لسيدي موسى، مؤكدا أن القرار يبقى ساريا في وجه مستعملي الطريق بداية من التاسع عشر فبراير الجاري إلى غاية الانتهاء من الإصلاح، قبل أن يحضر مساء الجمعة الماضي، مسؤول بباشوية المدينة مرفوقا بعون سلطة، ويبلغ العون الشركة بالتوقف بسبب عدم استكمال القرار الخاص بالأشغال، بل وقف أمام آليات الأشغال لمنعها من التحرك.

ولم يتأخر عبد اللطيف سودو، النائب المدلل لعمدة سلا، في الرد على عمر التويمي، عامل المدينة، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، دون أن يذكرهما بالاسم، مساء الجمعة الماضي، بقوله “قالك تم إيقاف إصلاح طريق سيدي بنعاشر لعدم إكمال الملف القانوني للأشغال… مزيان… أصحاب هذه الفتوى يخبروننا بمحتويات هذا الملف القانوني… بالمناسبة قرار المنع يكون كتابة وليس بمقدم بدراجة نارية يقف أمام الآليات ليمنع تحركها… ولنا عودة” يقول سودو.

وعاد نائب العمدة، مساء أول أمس (السبت)، ليقصف من جديد مسؤولي السلطة دون أن يذكرهم بالاسم، “لتكن هناك جرأة للإشارة بأنه لا نجاح لأي نموذج تنموي جديد دون تمكين حقيقي للجماعات الترابية وإلا سنخلف موعدنا مع التاريخ. تنافسية وجاذبية المدن رهينة برفع اليد الممتدة لعرقلة مشاريعها “ما يمكنش مقدم بموطور يوقف مشروع”.

من جهته، أكد مسؤول بعمالة سلا في دردشة مع “الصباح”، أن الملف الذي اعتمده العمدة غير مكتمل الأركان من الناحية القانونية، بعدما تسرع في إعطاء الأشغال بقرار مؤقت، مشيرا إلى أن السماح ببداية الأشغال بموجب قرار مؤقت سيفتح الباب للقضاء لإحالة جميع المتدخلين على المحاكم المالية، مشددا في الآن ذاته، أن غرف جرائم الأموال، ضمنها الغرفة الموجودة بالرباط، أحيلت عليها ملفات قضائية من هذا القبيل.

يذكر أن عمدة سلا الذي يشغل مدير ديوان رئيس الحكومة، سارع في 12 فبراير الجاري لإصلاح الطريق، بشكل مستعجل، بعدما تآكلت وباتت ممرا مفضلا لجلالة الملك، الذي يتردد على مارينا سلا والمدينة العتيقة.

عبد الحليم لعريبي