الوسيط يدخل على خط ملف ضيعة التجارب

نزاع بين المستخدمين القاطنين بالضيعة والشركة المفوت لها العقار

دخلت مؤسسة الوسيط على خط رفع الضرر عن قاطني دوار ضيعات التجارب الفلاحية “الكدية” بسيدي يحيى زعير، حيث يقطنون منذ ما يزيد عن 70 سنة، إثر تفويت المعهد الوطني للبحث الزراعي 490 هكتارالفائدة شركة، فوجد أبناء مستخدمي ضيعات التجارب، أنفسهم متضررين من القرارات التي اتخذتها الشركة المكترية.

وحسب الملتمس الذي تسلمته مؤسسة الوسيط، فضيعات التجارب فوتت إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي في 1963، وأصبح سكان الدوار مستخدمين بالضيعة لدى المعهد. ومنذ 2017، تاريخ تفويت 490 هكتاراوجدوا أنفسهم معرضين للتضييق “رغم أن الدوار خارج اتفاقية الشراكة التي تخول للشركة استغلال القطعتين الأرضيتين المحاذيتين له”.

وشددت الشكاية على أن الممثل القانوني للشركة منع قاطني الدوار من حق المرور، رغم وجود تقييد لهذا الحق منذ 1922 بالرسم العقاري لضيعة التجارب الفلاحية، تريد الشركة السطو عليه.

وأكد المتضررون أن الشركة المستغلة لم تكتف بقطع الطريق، بل نصبت كذلك كاميرات مراقبة على سكان الدوار، خارج الإطار القانوني، وأنجزت ثقبا مائيا كبيرا به، وحجزت على مواشي المستخدمين، إضافة إلى قتل دواجنهم، ومنع حق الانتفاع من غابة ضيعة التجارب الفلاحية، علما أن دخل المتقاعدين وأراملهم محدود جدا.

وشدد المشتكون على أن هناك اعتداءات بالضرب والجرح في حق زوجة أحد المستخدمين، ووجود تضييق على نافورة الماء المخصصة لهم من قبل إدارة الضيعة، مؤكدين أن الإشكال الكبير حاليا يتجسد في منع دخول القاطنين بالدوار إلى الضيعة وحتى الضيوف يمنع عليهم المرور.

وفي سياق متصل، راسل مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي قائد قيادة زعير، حول إفادة طلبها ممثل السلطة المحلية، مؤكدا أن هناك حقا للمرور وسط القطعة الأرضية ذات الرسم ر/909، وأن المعهد سيراسل وكالة التنمية الفلاحية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية مع الشركاء.

إلى ذلك، راسل مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي الكاتب العام لنقابة ومستخدمي محطة “الكدية” للبحث الزراعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعدما طلبت التمثيلية النقابية حماية أملاك الدولة، وأكد المدير أنه بموجب اتفاقية شراكة، فإن الشركة الخاصة تتمتع باستغلال الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري، والخالية من المنشآت أو المعدات أو البنايات.

وأكد المدير أن الممثل القانوني للشركة يلتزم بموجب الفصل 10 من الاتفاقية بحسن تسيير الملكية الموضوعة تحت تصرفه مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأرض المستغلة، مشددا على أنه لا يوجد أي اتفاق بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والشركة المكترية بشأن استغلال المنزل المشار إليه. ونظم المتضررون وقفات احتجاجية رفعوا فيها شعارات تطالب بالضغط على الشركة لاحترام بنود الاتفاقية الموقعة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، كما طالبوا بالتحقيق معها بعد استغلالها فترة الطوارئ الصحية أثناء وباء “كوفيد”لاجتثاث أشجار على مساحة تقارب سبعة هكتارات، معتبرين أنه اعتداء على التوازن البيئي المتمثل في المحافظة على أشجار البلوط الفليني.

عبدالحليم لعريبي