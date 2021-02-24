صعوبات تلاحق “قصر النيل”

يواجه مسلسل الفنانة دينا الشربيني “قصر النيل”، والذي كان من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني، عددا من الصعوبات.

ومن الأزمات التي يواجهها المسلسل إصابة عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في توقف تصوير جميع المشاهد الخاصة بهم، إلى حين التعافي بشكل نهائي، علما أن فريق العمل تأخر في انطلاق التصوير.

ويعد مسلسل “قصر النيل” الذي تدور أحداثه في ستينات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في البطولة نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وغيرهم.

سماحة تطرح “شكرا”

كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، استعدادها لطرح أغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “شكرا”.

وكتبت كارول على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “ترقبوا عملي الجديد فيديو كليب (شكرا) إخراج المبدعة بتول عرفة”.

يذكر أن كارول سماحة طرحت ألبومها الغنائي ليلة رأس السنة، وحمل اسم “كريسماس كارول”، وتضمن الألبوم تسع أغان.