أزولاي يتفقد أندية التسامح بالمدارس

جولة رفقة أمزازي للوقوف على تعزيز قيم التعايش وتنفيذ مضامين القانون الإطار للتعليم

تحولت قيم التعايش بين الأديان والشعوب، التي نص عليها دستور المملكة، إلى إجراءات عملية ، إذ بعد إدراج الثقافة اليهودية في المقرر المدرسي، أمرت وزارة التربية الوطنية كافة الأكاديميات الجهوية، بالحرص على إنشاء أندية للتعايش والتسامح بين الأديان بالمدارس الإعدادية والثانوية، وتنظيم رحلات مدرسية إلى بيت الذاكرة في الصويرة.

وفي هذا السياق، رافق أندري أزولاي، مستشار الملك، والرئيس المؤسس لجمعية «الصويرة موكادور»، أمزازي وعددا من الشخصيات، لحضور لقاء جهوي لتدارس وتتبع سير الأوراش المفتوحة، في تنزيل القانون الإطار، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة. وعرف اللقاء توقيعا على اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وجمعية «الصويرة موكادور»، ومركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب، من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني، وزرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش في البرامج والمشاريع التربوية، للمؤسسات التعليمية بالجهة.

وعبر أزولاي، عن سعادته وتأثره العميق، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، بوجوده بجهة بني ملال خنيفرة، «التي عرفت تاريخيا باحتضانها للذاكرة اليهودية، واحتفاظها بالموروث الثقافي اليهودي وبطقوسه وتعبيراته الدينية، واعتبر أن تدشين جلالة الملك لبيت الذاكرة بالصويرة، يعد حدثا تاريخيا كبيرا، جعل من المغرب مرجعا ونموذجا على الصعيد العالمي، يحتذى به لترسيخ قيم التعايش والتسامح، والحوار بين الأديان والثقافات «.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن «تفعيل القانون الإطار 17-51، المتعلق بالتربية والتكوين والتعليم العالي، قطع أشواطا هامة، وأن الوزارة حريصة على إشراك كافة المتدخلين، على الصعيدين الوطني والجهوي، في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا أن الوزارة منكبة على تفعيل اتفاقية الشراكة مع جمعية الصويرة موكادور، ومركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تعميم أندية التسامح والتعايش بالمؤسسات التعليمية، إذ تم إحداث 116 ناديا بإقليم الصويرة، على أن يتم تعميم هذه التجربة على باقي الجهات.

ومن جانب آخر، أشاد الخطيب لهبيل، والي الجهة، بالشراكة الموقعة بين أكاديمية الجهة وجمعية «الصويرة موكادور»، التي تهدف إلى تقوية وتطوير قدرات وأدوار المؤسسات التعليمية بالجهة، في النهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الناشئة.

عصام الناصيري