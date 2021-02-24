تسميـم الماشيـة يستنفـر الـدرك

فرضيات حول شبهة تغيير أسلحة الحرب والانتقام بين الأهالي والرحل بتزنيت

تجري مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، منذ يومين، أبحاثا لحل لغز نفوق قطيع من الماشية والماعز، وتحديد ملابسات القضية والمتورطين فيها، سيما أن الفرضيات الأولية، تحدثت عن التسميم وتصفية حسابات بين الأهالي والرحل، من رعاة الإبل والخرفان والماعز.

وعلمت “الصباح” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لتزنيت، أمر بإجراء الأبحاث والتحاليل اللازمة وإحالة المعلومات عليه قصد اتخاذ المتعين.

ووفق مصادر متطابقة فإن مصالح مندوبية وزارة الفلاحة والسلطات المحلية، دخلت بدورها على خط القضية، التي يخشى أن تزيد من حوادث الاحتقان التي طفت على السطح في الأشهر الأخيرة وانتهت باعتداءات واحتجاجات ضمنها تلك التي شهدتها جماعة المعدر الكبير ، إثر تنظيم الأهالي لمسيرة تنديدا بما اعتبروه هجمات واعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات السكان.

واستفاق راعيان من الرحل قبل ثلاثة أيام على وقع منظر رهيب إثر تفقدهما الأماكن التي تبيت فيها قطعان الماشية والماعز، بعد أن عاينا نفوق عدد كبير منها، قبل أن يقررا التوجه إلى مركز الدرك القريب من المركز للتبليغ عن الواقعة، التي استهدفت الراعيين اللذين دأبا على الاستقرار بمنطقتي أكلو والساحل، بضاحية المدينة.

وصرح المتضرران أنهما فقدا عددا من الرؤوس، مؤكدين أن الحالة التي وجداها عليها تشير إلى تسميمها، ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى الانتقال إلى دواري أمزارو وإنجارن بجماعتي الساحل وأكلو، من أجل المعاينة وإنجاز محضر للواقعة.

وأضافت المصادر نفسها أن المعاينة التي حضرتها مصالح الدرك وتقنيو مندوبية الفلاحة والسلطات المحلية، رجحت بدورها فرضية التسميم، بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها رؤوس الماشية التي نفقت. كما تم أخذ عينات من المواد العضوية لها، قصد إجراء تحاليل عليها بمختبر الدرك الملكي، لتحديد أسباب النفوق بدقة وإنجاز محاضر تقنية حولها.

ولم يوجه الراعيان المنتميان إلى الرحل، الاتهام إلى أي جهة، إذ أوضحا أنهما لم يشاهدا أي شخص، وأنهما فوجئا بالواقعة عند تفقدهما القطعان.

واستعرت حرب الرعاة الرحل وسكان دواوير وجماعات تزنيت، منذ بداية العام الماضي، إذ يتهمهم الأهالي بإلحاق الأضرار بالأغراس والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى الاستفزازات، كما اندلعت مواجهات في نقط متفرقة بين الطرفين، أمام تفرج السلطات، التي لم تقو على إيجاد حل نهائي للمشكل.

المصطفى صفر