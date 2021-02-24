13 لصفر في مباراة بالخميسات

انتصر بلدية الخميسات، المنتمي إلى عصبة الغرب لكرة القدم، على ضيفه الكواكب القنيطري ب13 هدفا لصفر في المباراة، التي جمعتهما أول أمس (السبت)، لحساب منافسات العصبة.

وتعرض فريق الكواكب القنيطري، الذي يدعمه عبد العزيز رباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، وزير الطاقة والمعادن، لخسارة مذلة أمام بلدية الخميسات، الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات عديدة، خصوصا من قبل العديد من الغيورين، الذين يدعمونه ماليا.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الكواكب القنيطري، الذي يخطط للصعود إلى القسم الثاني هواة، انهار أمام الهجومات المتتالية لبلدية الخميسات، إذ لم يقو على مجاراة إيقاعه.

وارتبط بلدية الخميسات برئيسه السابق محمد شيبار، الذي ترأس كذلك النادي القنيطري.

ع. ك