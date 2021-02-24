“الحال” يعود من جديد

-سيكون فيلم “الحال” للمخرج المغربي أحمد المعنوني (1981)، والذي يتناول تاريخ المجموعة الموسيقية (ناس الغيوان)، ضمن الأفلام الجديدة المتاحة قريبا على منصة “The Criterion Collection”.

وذكر بلاغ للمنصة المكلفة بتوزيع الأفلام، أن هذا الفيلم الوثائقي، الذي يعتبر “مقطوعة شعر سينمائية خالصة” مدته 88 دقيقة، “يوثق لسلسلة من العروض الحية التي قدمها الموسيقيون الأربعة في المجموعة بكل من تونس والمغرب وفرنسا، وفي شوارع الدار البيضاء”.

وأشار البلاغ إلى أن المجموعة، أصبحت من خلال أغانيها واعتمادها على الآلات الموسيقية التقليدية، ظاهرة محلية ببعد عالمي بفضل كلماتها المتمردة وموسيقاها المستوحاة من الإيقاعات الأمازيغية، وشعر الملحون ورقصات كناوة.

وفيلم “الحال”، تجربة مليئة بالفقرات المصورة الحية التي تنقل تفاعل الجمهور المأسور بسحر المجموعة.

وتم ترميم فيلم “الحال” سنة 2007 من قبل مؤسسات إنتاجية دولية وأحمد المعنوني وإيزة جنيني. ومول الترميم من قبل أرماني وكارتيي والخطوط الجوية القطرية وهيأة متاحف قطر.

وسبق للمعنونــــــــي أن بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للسينما من خلال فيلمه الطويل “قلوب محترقة” وحصل على العديد من الجوائز الدولية.

ع. م