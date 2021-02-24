الجامعة تصحح فضيحة العصبة الجديدة

رضخت للضغوط والسيبي يترشح لإنقاذ لائحة بلقشور

تحاول الجامعة الملكية لكرة القدم تصحيح خطئها، وأعلنت تأجيل الجمع العام التأسيسي لعصبة الشاوية دكالة، بضغط من ممثلي الفرق المساندة للائحة عبد السلام بلقشور، قبل إعلان انسحابه من السباق، بتدخل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة.

وأعلنت الجامعة في بلاغ تأجيل الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، الذي كان مقررا عقده غدا (الثلاثاء)، إلى 11 مارس المقبل بسطات.

وجاء قرار التأجيل ردا على ملتمس 53 فريقا، كانت تساند بلقشور، ورفضت مقترح لقجع، القاضي بالانسحاب من سباق الترشح، والتوافق مع لائحة عبد الرحيم المقتريض، المنافسة.

ورفض ممثلو هذه الفرق التراجع، وخيروا بلقشور بين التمسك بالترشح أو منحهم الفرصة لاختيار مرشح بديل.

وتابعت الجامعة في بلاغها”كما تجدر الإشارة إلى أن طلبات الترشيح تودع مصحوبة بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المطلوبة، مقابل وصل إيداع مسلم من لدن مكتب الضبط للجامعة، أو أن يبعث بواسطة البريد المضمون، على أساس أن تتوصل به الجامعة داخل أجل أقصاه ثالث مارس 2021، قبل الساعة الرابعة والنصف”.

وعلى ضوء هذه المستجدات أجمعت الفرق المساندة للائحة بلقشور على دعم أحمد السيبي، والإجماع عليه وكيلا للائحتها في انتخابات العصبة.

ويحظى السيبي بدعم عدد كبير من الأندية في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، إضافة إلى فرق أخرى منضوية تحت لواء أقاليم برشيد وسطات وابن سليمان.

حسن الرفيق (الزمامرة)