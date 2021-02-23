محاكمة قاتل عمه بأولاد افرج

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف متابع فيه شاب في عقده الثالث، رفقة والدته في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بقتل عمه بأولاد افرج إلى جلسة 23 مارس المقبل، لإحضارهما ومحاكمتهما حضوريا. ورفض دفاع المتهم ووالدته محاكمتهما عن بعد وتشبث بإحضارهما للمحكمة، رغم إلحاح رئيس الجلسة الذي أكد أنه يستحيل إحضارهما للمحكمة بسبب تفشي وباء كورونا، وأمام تشبث دفاع المتهمين قررت هيأة الحكم تأجيل النظر في الملف، كما التمس مجددا دفاع المتهمين منح السراح المؤقت في حق والدة المتهم بقتل عمه. وتعود الوقائع ، حينما تم إشعار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد افرج، بضرورة الانتقال إلى أحد الدواوير التابعة للجماعة القروية للشعيبات، على خلفية الاعتداء على رجل مسن، إذ وجدت الضحية مضرجا في دمائه، ونقلته إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بالجديدة.

وبعد مرور أقل من أسبوع، توفي عم المتهم، الذي أحيل رفقة والدته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، ليتابع بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والمشاركة بالنسبة لوالدته.

أحمد سكاب (الجديدة)