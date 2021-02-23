اعتقال مخربي حافلة بوجدة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، صباح الثلاثاء الماضي، 12 متهما أغلبهم قاصرون، لتورطهم في أحداث عنف وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة. وتوصلت مصالح الأمن الوطني بوجدة، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في أعمال تخريب وتجمهر غير مرخص به، ليتبين أن الفاعلين الذين جرى إيقافهم على الفور، يشتبه في أنهم محسوبون على فصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في إلحاق خسائر مادية بالزجاج الواقي لحافلة للنقل العمومي عن طريق الرشق بالحجارة، الأمر الذي نتجت عنه إصابة راكبة بجروح خفيفة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على إيقاف 12 شخصا.

وتم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة المعمول بها بخصوص القاصرين، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة.

م . م (وجدة)