حوالي 34 ألف مسافر استعملوا مطار أكادير المسيرة يناير الماضي

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير ـ المسيرة الدولي خلال يناير الماضي، ما مجموعه 34 ألف و530 مسافرا، مقابل 160 ألف و220 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وأفاد تقرير للمكتب الوطني للمطارات، أن نشاط مطار أكادير المسيرة خلال الشهر الأول من العام الجاري سجل تراجعا بنسبة 45 ر78 في المائة، مقارنة مع يناير 2020، وذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي ألحقت أضرار كبيرة بالعديد من القطاعات على الصعيد العالمي، من ضمنها قطاع النقل الجوي.

وقد بلغت حصة مطار أكادير ـ المسيرة ما معدله 41 ر5 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر الأول من السنة الجارية، والبالغ عددهم 638 ألف و806 من المسافرين، مقابل 2 مليون و20 ألف و647 مسافرا في يناير 2020.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، فأشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار أكادير ـ المسيرة من هذه الحركة بلغت نسبة 82 ر7 في المائة، وذلك من مجموع 7392 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في يناير الماضي.

يشار إلى أن مطار أكادير المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 68 ألف و346 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في المرتبة الأولى بمجموع 305 آلاف و 891 من المسافرين.