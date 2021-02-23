الإصابات تؤرق الرجاء بتونس

محاولات لتأهيل مالانغو و»الطاس» في مهمة صعبة أمام نكانا الزامبي

تفاجأ الطاقم التقني للرجاء بتسجيل ثلاث إصابات جديدة، في صفوف الفريق الأول، قبل يومين من السفر لتونس، لمواجهة الاتحاد المنستيري، لحساب إياب دور قبل مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، خلال المباراة المقررة غدا (الأحد) في الثانية.

وأبلغ الطاقم الطبي جمال سلامي، مدرب الفريق، بصعوبة الاعتماد على عبد الرحيم الشاكر في مباراة المنستيري، بسبب إصابته بتمدد عضلي في الفخذ الأمامي، فيما أصيب محمود بنحليب في المكان نفسه، ما يجعل مشاركته في المباراة نفسها صعبة.

وبالإضافة إلى الشاكر وبنحليب، تعرض الدولي الكونغولي بين مالانغو أيضا، للإصابة، لكن الطاقم الطبي يرى أنه بإمكانه المشاركة في مباراة تونس.

وتنضاف الإصابات الجديدة، إلى إصابة محسن متولي في الصدر، إذ غاب عن مباريات الفريق الأخيرة.

ونالت الرياضية حقوق بث مباراة الرجاء والاتحاد المنستيري، بعد تواصل مع التلفزيون التونسي.

وستنقل قناة الرياضية المباراة مباشرة، لتقريب جماهير الفريق الأخضر من مجرياتها، خاصة أنها مهمة للنادي، الذي يرغب في البقاء في المنافسة قاريا، بعد الإقصاء من عصبة الأبطال من الدور الأول.

وتنتظر الاتحاد البيضاوي، الممثل الثاني لكرة القدم الوطنية في المسابقة، مهمة صعبة أمام نكانا الزامبي، غدا (الأحد)، في إياب الدور نفسه، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بزامبيا بهدفين لصفر.

وتجرى المباراة في الثامنة مساء بملعب العربي الزاولي، وتنقلها قناة الرياضية.

العقيد درغام