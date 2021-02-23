منتخب السلة يصطدم بأوغندا ومصر

يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم (السبت)، منتخب أوغندا، بالقاعة الأولمبية محمد مزالي بتونس، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا.

وفاز المنتخب الوطني، أول أمس (الخميس)، على منتخب الرأس الأخضر بحصة72 مقابل 69، في المنافسة ذاتها.

وخرج المنتخب الوطني منهزما في الربع الأول بحصة 23 مقابل 16، لكن خلال الربع الثاني، وبعد اعتماد المدرب نوفل الورياشي على خطة حراسة المنطقة وتألق الموزع عبد العالي لحريشي، تمكن أسود السلة من العودة في المباراة وخرجوا متفوقين في الربع الثاني بحصة 36 مقابل 33.

وتراجع أداء المنتخب الوطني خلال الربع الثالث وخرج منهزما بفارق 10 نقاط ( 55 مقابل 45 )، لكنه تدارك الموقف خلال الربع الرابع، ونجح في قلب الطاولة على منتخب الرأس الأخضر محققا فوزا هاما بحصة 72 مقابل 69.

ويواجه أسود السلة، غدا (الأحد)، منتخب مصر، في مباراة حاسمة، ستحدد بنسبة كبيرة المنتخب المتأهل.

نور الدين الكرف