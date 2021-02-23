إدانة محتال على شركات في 260 مليونا

حكمت ابتدائية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، على نصاب احتال على عدة شركات، بالحبس النافذ ل4 سنوات ونحو 66 مليون سنتيم غرامة، بتهمتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء، بعد مناقشة ملفه في تاسع جلسة منذ تعيينه قبل 3 أشهر ونصف على اعتقاله.

وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم المعتقل بسجن بوركايز، نحو 65.5 مليون سنتيم لشركة للصباغات، قيمة شيكين، و13 مليونا سنتيم لشركة ثانية سلمها شيكا بدون مؤونة، و7900 درهم لشركة للتوزيع و10 ملايين سنتيم لشركة إلكترونية و162 مليون سنتيم لشركة صباغة ثانية.

وحكمت بأدائه 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لشركة الصباغة الثانية و15 ألف درهم لشركة، وإرجاعه ما مجموعه 9 ملايين سنتيم لأشخاص سلمهم شيكات بدون مؤونة في إطار معاملات تجارية مختلفة، قبل تقديمهم شكايات في مواجهته لدى النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالتحقيق فيها. ونصب المتهم على أكثر من 5 أشخاص وعدد مماثل من الشركات ربطته بها معاملات تجارية، إذ كان يمكن ضحاياه من شيكات فاق مجموعها 260 مليون سنتيم.

حميد الأبيض (فاس)