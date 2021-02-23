نيمار: اتركوني وشأني!

أثار النجم البرازيلي دا سيلفا نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الانتباه برسالة مؤثرة، نشرها على صفحاته في كل مواقع التواصل، تضمنت انتقادا كبيرا لكل من يتهمه باستفزاز المنافسين في الملعب.

واستغل نيمار إصابته الجديدة مع باريس سان جيرمان، وقال في تدوينته إنه لا يعلم فعلا سبب إصاباته المتكررة، مبرزا أنه تأثر كثيرا بما حدث له أخيرا، وإنه يعاني نفسيا، لأنه كان ينوي المشاركة في مباراة برشلونة في دوري الأبطال، لكن القدر حرمه مجددا من ذلك. واعترف نيمار أنه يتلقى رسائل منتقدة بخصوص طريقة لعبه المستفزة للمنافسين، وأوضح أنها ربما تكون سببا في إصاباته المتكررة، لكنه شدد على أنه لا ينوي استفزاز أحد، بل يحب لعب كرة القدم، ولا يتحمل البقاء بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابات.

وطلب نيمار من الذين لا يحبونه وينتقدونه باستمرار، أن يتركوه وشأنه، وأن يعلموا أن هدفه الوحيد هو لعب كرة القدم، وهي الرياضة الأقرب إلى قلبه، ولا شيء آخر.