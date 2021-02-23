نجوم دورتموند في المزاد

وضع نادي دورتموند الألماني، نجمه النرويجي إرلينغ هالاند وباقي لاعبيه المعروفين، في المزاد، بسبب الأزمة المالية القاسية التي تضرب النادي.

ونزل خبر صدر في صحيفة «واز» الألمانية، كالصاعقة على جماهير دورتموند، خاصة أنه أكد رغبة النادي في تجاوز أزمته المالية، وإيجاد مخرج لها قريبا، بعد تراكم الديون والصعوبات في صرف مستحقات لاعبيه، شأنه شأن فرق أوربية كبيرة أخرى، مثل برشلونة.

وحسب الصحيفة نفسها، سجل الفريق الأصفر ما مجموعه 75 مليون أورو، ما أعاد ميزانية النادي إلى أزمة 2015 التاريخية، والتي كادت تعصف به.

وتنتظر فرق كثيرة هذه الفرصة، بغية الفوز بخدمات نجوم دورتموند، الذين يعتبرون من بين الأفضل في أوربا، من بينهم هالاند ورويس والإنجليزي جادون سانشو.