حكيمي يعتلي صدارة “الكالشيو”

اعتلى الدولي المغربي أشرف حكيمي، رفقة فريقه إنتر ميلان، صدارة الدوري الإيطالي «الكالشيو»، أخيرا، بعد الفوز على لاتسيو.

وتألق الدولي المغربي خلال المباراة، إذ كان قريبا من تسجيل هدفه السابع في الدوري، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

وبات حكيمي حديث الصحافة الإيطالية أخيرا، بسبب تألقه رفقة ناديه، إذ هناك من وصفه ب»القطار السريع»، بالنظر إلى سرعته الكبيرة في الجانب الأيمن.

ومن شأن تألق حكيمي أن يجعله منافسا قويا على لقب أفضل لاعب في الموسم بإيطاليا، إذ رشحته صحف كثيرة، إلى جانب نجم جوفنتوس كريستيانو رونالدو والأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش للمنافسة على اللقب.