“واش حنا هما حنا” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة العاشرة و55 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الاجتماعي “واش حنا هوما حنا”، الذي يقدمه هشام مسرار.

ويتضمن البرنامج بالإضافة إلى الكاميرا الخفية، والتركيز على رد فعل المواطنين، مجموعة من المحاور، منها أخذ رأي خبراء حول موضوع كل حلقة، بالإضافة إلى منح الكلمة لحالات عاشت التجربة ذاتها. ويتناول البرنامج والذي تكلفت بتنفيذ انتاجه شركة “فيديو راما”، مجموعة من المواضيع الاجتماعية، إذ كشف مسؤولو الشركة في تصريحات سابقة لـ”الصباح”، أن فريق عمل البرنامج اشتغل بكل مهنية واحترافية حتى يكون “واش حنا هما حنا؟”، في مستوى تطلعات المشاهدين، علما أن اختيار مواضيع البرنامج، كان بتشاور مع مختصين في مجالات عديدة ومتنوعة، وأن الأمر لم يكن بشكل اعتباطي، ودون دراسة مسبقة.

ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة، شرع قبل شهور في بثها، دون أن تحدد القناة قرارها بشأن تصوير الجزء الثاني من البرنامج.

إ.ر