22 لاعبة في تجمع للمنتخب

وجه الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، الدعوة إلى 22 لاعبة، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، إلى غاية 24 فبراير الجاري.

واكتفى المدرب الفرنسي بتوجيه الدعوة إلى 11 لاعبة من البطولة الوطنية، إضافة إلى محترفات بفرنسا، خضعن للكشف عن فيروس «كورونا»، أول أمس (الاثنين)، قبل الشروع في التحضيرات، أمس (الثلاثاء).

واستدعى بيدروس زهرة شيسيمان، التي تمارس بنادي ليويس الإنجليزي، لأول مرة، إضافة إلى رقية مزروعي، لاعبة جينيت البلجيكي، في الوقت الذي لم تعرف فيه اللائحة تغييرات كثيرة بالنسبة إلى باقي اللاعبات، باستثناء استبعاد لاعبات النادي البلدي للعيون.

وضمت اللائحة خديجة الرميشي وفاطمة تاكناوت وغزلان شباك ونجاة بدري ورانيا سالمي وابتسام جريدي وعزيزة رباح ونوهيلة بنزينة وزينب الرضواني وفاطمة الزهراء الدحموس (الجيش الملكي) وزهرة شيسيمان (ليويس الإنجليزي) ووسيلة إيملاك (غانغامب الفرنسي) ومروة حسني (سان مور الفرنسي) وحنان أيت الحاج (سرقسطة الإسباني) وإيفا أليس (نانت الفرنسي) ورقية مزروعي (جينيت البلجيكي) وناهلة نقاش علــــــودي وسلمى أماني (ديجون الفرنسي) وياسمينة لعروسي (سيرفيت جونيف السويسري) وضحى احمامة (التضامن عين عتيق) ونوال فاطمة رايموند وينخ (سانتيتيان الفرنسي) وإيمان سعود (بازل السويسري).

ص. م