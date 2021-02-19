إيقاف مروج خمور بدون ترخيص

حجزت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببرشيد، أخيرا، أزيد من 100 قنينة من الخمور بجماعة سيدي المكي، بعد مداهمتها لمنزل يستغل من قبل مشتبه فيه لبيع الخمور بدون ترخيص.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن عناصر الدرك توصلت بمعلومات مفادها وجود كمية مهمة من قنينات الخمر بكوخ عشوائي بالجماعة المذكورة، يقوم بترويجها شخص من ذوي السوابق، ما جعل العناصر الدركية تنتقل على عجل إلى المكان، وتقوم بمداهمته وحجز أزيد من 100 قنينة من النبيذ الأحمر و الجعة و ماء الحياة «الماحيا»، فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار إلى وجهة مجهولة، بمساعدة المخبرين من أبناء الدوار، لتحرر عناصر الضابطة القضائية مذكرة بحث في حقه، بعدما تعرفت على هويته.

ع.ل