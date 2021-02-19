العصبة ترفض تأجيل مباراة “الطاس”

رفضت العصبة الاحترافية لكرة القدم طلب الاتحاد البيضاوي لكرة القدم تأجيل مباراته أمام الكوكب المراكشي، بالدوري الاحترافي القسم الثاني، علما أن الفريق لم يعد إلى حدود صباح أمس (الثلاثاء)، من رحلته إلى زامبيا، حيث واجه نكانا في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وبررت العصبة رفضها تأجيل المباراة بسبب وضع برنامج للبطولة عن طريق شركة عالمية، مختصة في إعداد البرامج السنوية للدوريات الكروية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي قد تعيق برمجة المباريات.

بالمقابل، اضطرت العصبة ذاتها، إلى تأجيل مباراة الوداد أمام نهضة الزمامرة، لحساب الجولة السابعة من البطولة، بعدما كان مقررا إجراؤها بعد غد (الجمعة).

نور الدين الكرف