الحسيمة يتخلف عن مباراة الداخلة

لم يتمكن شباب الريف الحسيمي من التنقل إلى الداخلة لمواجهة مضيفه المولودية، لحساب الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني هواة، اليوم (الأربعاء).

وقال مصدر مطلع إن الفريق قدم طلبا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يلتمس فيها تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، بسبب نفاد تذاكر السفر إلى العيون، أو الداخلة على متن الطائرة، وعدم وجود أماكن شاغرة بالطائرة التي تربط البيضاء بالمدينتين. وأجرى لاعبو الفريق حصة تدريبية صباح أمس (الثلاثاء)، بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، في الوقت الذي كان مفروضا عليه التنقل إلى الداخلة لإجراء المباراة. ويسابق الفريق الزمن، لتأهيل لاعبيه الجدد، بعدما حجزت الجامعة رخصهم بسبب وضع الفريق المالي، الذي لا يسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد. وقالت مصادر مطلعة، إن الفريق الحسيمي مطالب بتقديم ضمانات بتسوية بعض الديون العالقة، من أجل الترخيص له بتأهيل اللاعبين.

جمال الفكيكي (الحسيمة)