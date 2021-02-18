العامري يبحث عن لاعبين في الأزقة

المشرف العام لـ «الكاك» قال إن عمله يرتكز على التنقيب والتكوين

قدم عزيز العامري، المدرب الوطني، خريطة الطريق للنادي القنيطري خلال تقديمه مشرفا عاما للفريق بمقر النادي الجمعة الماضي، بحضور الرئيس علي الرماش، وبعض مدربي الفئات الصغرى.

وكشف العامري في الندوة الصحافية، المنعقدة على هامش تقديمه، أن مشروعه الرياضي يرتكز على الفئات العمرية، والتكوين المستمر والبحث عن المواهب، كما قدم العامري إستراتيجية عمله لخمس سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مسبقا، من أجل الاهتمام أكثر بالتكوين، أملا في تكوين فريق، قادر على المنافسة على الألقاب الوطنية والقارية مستقبلا.

وقال العامري في تصريح ل»الصباح»، إنه سيبحث عن المواهب بين الأزقة والمداشر، بدل متابعتها بالمدارس الكروية، مضيفا أن اللاعبين الموهوبين يرفضون الخضوع للاختبارات، لهذا تتعين ملاحقتهم بملاعب الأحياء، وإقناعهم بالالتحاق بالنادي القنيطري، يضيف العامري.

وأكد المشرف العام ل»الكاك»، أن لديه تصورا واضحا لكيفية تعقب المواهب طيلة السنة، وأنه سيواصل الاشتغال بكيفية مستمرة دون توقف، حتى بعد نهاية الموسم الكروي.

ويأتي تعيين العامري في المنصب الجديد، في سياق الهيكلة الجديدة، سواء على المستوى الإداري أو التقني، التي أقدم عليها مكتب «الكاك» منذ تعيين الرماش رئيسا جديدا، خلفا لنور الدين الحلوي، الذي قدم استقالته من منصبه قبل شهر ونصف، بسبب الأزمة المالية، التي يعانيها الفريق القنيطري منذ بداية الموسم الجاري.

عيسى الكامحي