الحمل يهدد مشاركة المرضي في الأولمبياد

علمت «الصباح» أن الحمل يهدد مشاركة الملاكمة المغربية خديجة المرضي، في الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو في يونيو المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة أن صاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم بروسيا في 2019 تنتظر مولودها الثالث في أواخر ماي المقبل، ما يهدد مشاركتها في الأولمبياد، إذا لم تسترجع كل مؤهلاتها الفنية والبدنية في ظرف وجيز.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن البطلة المغربية تخوض حاليا تداريب خفيفة، تحت إشراف مدربها ولجنة طبية مختصة، دون أن تشارك في أي تظاهرة مقبلة أو نزالات مع ملاكمات محليات وأجنبيات.

وستكون الملاكمة المرضي مضطرة للتوقف عن التحضير البدني مع اقتراب الوضع، على أن تستأنف نشاطها الرياضي في مستهل يونيو المقبل، أملا في المشاركة في الأولمبياد.

ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن الملاكمة المغربية رفضت مقترح القيام بعملية الإجهاض، مصرة على وضع مولودها الجديد والمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وسبق للملاكمة المرضي أن توجت بالعديد من الميداليات ضمنها ذهبية كأس محمد السادس الدولية في 2014.

عيسى الكامحي