عرفة خارج السباق الرمضاني

أعلنت النجمة السورية أمل عرفة أنها لن تخوض السباق الرمضاني هذه السنة بسبب عدم جودة النص بالدرجة الأولى بالإضافة لأسباب أخرى.

وقالت أمل في تعليق نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “أصدقائي، سأكون خارج الموسم الرمضاني، رغم أني لا أحبذ هذه العبارة، لأسباب عديدة أهمها عدم توفر النص الجيد على الأقل ما عرض علي لهذه اللحظة… كل الأمنيات بالتوفيق لمن بقي يحمي الفن والفنانين”.

يشار إلى أن أمل اعتذرت عن المشاركة في أكثر من مسلسل خلال الموسم الحالي كان آخرها مسلسل البيئة الشامية “الكندوش”، وحلت الفنانة سلاف فواخرجي بدلا منها.

روبي تستعين بفياض

تعاقدت الفنانة السعودية هيا فياض، رسميا على المشاركة ببطولة مسلسل النجمة روبي “شقة 6.. العين الثالثة” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتكون من 15 حلقة، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن المصري.

وبعد فشل جهود تحضير مسلسلها “بدر البدور” نجحت روبي، في اللحاق بموسم دراما رمضان 2021، وتعاقدت على تقديم مسلسل من النوعية نفسها بعنوان “شقة 6″، والذي بدأت تصوير مشاهده قبل أيام.