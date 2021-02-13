عروض عموتة تستنفر الجامعة

لقجع يتجه إلى تحصينه ضد أطماع أندية عربية ومفاجأة تنتظر مدرب المحليين

كشفت مصادر مطلعة، أن عروض الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، تستنفر إدارة الجامعة، جراء كثرة المتربصين به، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للمحليين للمرة الثانية على التوالي، على حساب المنتخب المالي.

وانهالت العروض على عموتة في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الانتصار العريض على المنتخب الكامروني في نصف نهاية البطولة الإفريقية، دون أن يحسم في أحدها، لرغبته في أخذ قسط من الراحة، بعد الفوز بلقب “الشان”.

وعلمت “الصباح” أن الجامعة تتجه إلى تمديد عقد عموتة لموسمين مقبلين، إذ تطمح إلى أن يقود المنتخب المحلي خلال نهائيات النسخة المقبلة بالجزائر، حيث يكون أسود البطولة مضطرين للدفاع عن لقبهم للمرة الثالثة على التوالي.

وأفاد مصدر مقرب، أن أندية عربية معروفة دخلت على خط التعاقد مع عموتة، رغم علمها برغبة الجامعة في الاحتفاظ به، الأمر الذي سيجعل مدرب المحليين يدرس هذه العروض، دون أن يستبعد المصدر نفسه إمكانية اختيار الأنسب، الذي يستجيب إلى تطلعاته.

وذكر مصدر مسؤول، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة ورئيس المنتخبات الوطنية لا ينوي التفريط في عموتة، بالنظر إلى ما أظهره من روح قيادية خلال دورة الكامرون، وكفاءته المهنية، كما يعول عليه لتكوين منتخب جديد قادر على الدفاع عن لقبه في الجزائر.

ولم يخف المصدر نفسه إمكانية إسناد مهمة جديدة لعموتة توازي حجم تطلعاته وأهدافه، قبل أن يتابع “الأكيد أن عموتة تنتظره مفاجأة سارة سيتم الإعلان عنها لاحقا. ولا أعتقد أن الجامعة ستفرط في مدرب أبان عن علو كعبه، وكسب الرهان في أول اختبار حقيقي على مستوى المنتخبات الوطنية”.

عيسى الكامحي