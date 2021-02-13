الفاسي تنضم لـ”سلمات أبو البنات”

انضمت الممثلة فرح الفاسي، أخيرا لفريق عمل مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي يصور لصالح قناة “إم بي سي5″، وينتظر أن يبث خلال رمضان.

ونشرت الفاسي على صفحتها الرسمية فيديو يجمعها بجيهان كيداري، إحدى بطلات المسلسل، دون أن ترفقه بأي تفاصيل حول العمل الذي يجمعهما، اذ اكتفت بكتابة “أحبك”، وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين.

وانضمت مجموعة من الأسماء لفريق عمل المسلسل الذي حقق في الموسم الأول، نجاحا مهما، من بينها الممثل أنس الباز، والممثلة الطاهرة.

ويتوقع أن يعالج المسلسل في موسمه الثاني، والذي وصل إلى المراحل الأخيرة من التصوير، مواضيع اجتماعية جديدة، علما أنه في الموسم الماضي، حاول معالجة موضوع التحرش الجنسي ضد النساء، وأيضا الاعتداء جنسيا على الأطفال ومواضيع أخرى اجتماعية.

إ.ر