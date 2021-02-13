3 فوائد للعطس

يؤكد الاختصاصيون أن العطس مهم لصحة الجسم، إذ يلعب دورا رئيسيا في نظام المناعة لأنه يساعد على حماية الجسم من بعض الإصابات.ومن فوائد العطس حماية الجسم بإزالة البكتيريا والفيروسات من الأنف، فعندما يدخل شيء إليه، يتم إرسال إشارة إلى “مركز العطس” في الدماغ والذي يشير على الفور برد الفعل والعطس بشكل سريع، وهنا تنقبض عضلات الصدر بقوة، ثم تسترخي عضلات الحلق بسرعة وتخرج الفيروسات والبكتيريا من الفم والأنف. كما أن العطس وحسب ما جاء في تقارير إعلامية، يطرد حوالي 100 ألف جرثومة لتنتشر في الهواء، علما أن الخبراء يحذرون من قمع العطس، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن أو التسبب في نزيف الأنف أو تلف الأوعية الدموية، وقد يتسبب في عودة الدم مرة أخرى إلى الرأس. ومن بين فوائد العطس أنه يسهل عملية الشهيق والزفير ويوسع الصدر.

إ. ر