تأجيل ملف رئيس جماعة ميت

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، قرارها بتأجيل مناقشة قضية يتابع فيها الرئيس السابق للجماعة الحضرية لليوسفية.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن قرار التأجيل صدر بناء على طلب إنجاز خبرة في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية يتابع فيها ثمانية أشخاص، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة وهو متوفى قبل زهاء سنة، وتم تحديد موعد الجلسة يوم 11 مارس المقبل. وتفجرت هذه القضية قبل أكثر من 15 سنة وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رئيس المجلس الجماعي قبل وفاته بسنتين حبسا إحداهما موقوفة التنفيذ، وقضت أيضا بإدانة ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد مؤاخذتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، وتمت تبرئة أربعة متهمين آخرين كانوا يتابعون في القضية نفسها.

حسن الرفيق (آسفي)