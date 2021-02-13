متطرفون ضمن شبكة للاتجار بالبشر

اعتقال 16 شخصا وحجز 10 قوارب وألف صدرية للنجاة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أول أمس (الثلاثاء)، من تفكيك أكبر شبكة للاتجار في البشر بالمنطقة الشرقية، لها امتداد واسع، ومازالت الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة، متواصلة بشأنها.

ومكنت العملية من إيقاف ستة عشر شخصا، أحدهم يتحدر من دولة إفريقية جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في إحداث مستودعات لصنع معدات تستعمل في الهجرة السرية وتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وشكلت العملية ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات بالمنطقة الشرقية، إذ تمت في وقت متزامن في سلوان والعروي وبوعرك وأزغنغان والناظور، وشارك فيها فريق أمني يتكون من خمس عشرة مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني، ما أسفر عن إيقاف المشتبه فيهم وضبط خمسة مستودعات لصناعة وإعداد الوسائل اللوجستيكية التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وبينت الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز عشرة زوارق مطاطية من الحجم الكبير، و23 محركا بحريا، و150 كيلوغراما من مخدر الشيرا وثماني سيارات، وأربع لوحات ترقيم مزورة، وسبع حاويات للبنزين، سعة كل واحدة 30 لترا، و6 بوصلات و20 مضخة هوائية، وما يناهز 1000 صدرية للنجاة، فضلا عن زيوت للمحركات وأسلحة بيضاء وألواح خشبية وقطع قماش وآلات للخياطة، تدخل في حياكة وصناعة الزوارق المطاطية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف كل المساهمين والمشاركين فيها، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، التي يأتي تفكيكها في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

كريمة مصلي