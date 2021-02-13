إيقاف مبحوث عنهما بمراكش

قادت حملات أمنية قامت بها عناصر الفرقة الجنائية الخامسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إيقاف مروجي مسكر «ماحيا»، مبحوث عنهما على الصعيد الوطني.

وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الأمن باشرت عملاً أمنيًا بأحياء المدينة العتيقة، أسفر عن إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، من أجل ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، بدون ترخيص، إذ ضبط بحوزته، بحي باب تاغزوت، حوالي 30 لتراً من مسكر ماء الحياة، معبأة في قارورات بلاستيكية، معدة للبيع.

وأضاف المصدر أن الإيقاف شمل أيضا، شخصاً متلبساً بحيازة حوالي 40 لتراً من مسكر ماء الحياة، على مستوى حي اسبتيين، كان يستعد لترويجها بين زبنائه.

وحسب المصدر ذاته، فإن الحملة الأمنية مكنت، أيضاً، من إيقاف شخص يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة، جرى إخضاعه رفقة الموقوفين السابقين، لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام العدالة.

عادل بلقاضي (مراكش)