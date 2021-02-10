المديرية العامة للضرائب توفر خدمة إلكترونية لتقديم الشكايات

أطلقت المديرية العامة للضرائب خدمة إلكترونية تخص تقديم الشكايات عبر الأنترنت “e-réclamation”.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه من خلال واجهة سهلة الاستخدام، تتيح خدمة “e-réclamation “للمنخرطين في الخدمات الإلكترونية SIMPL تقديم شكاياتهم ومتابعة معالجتها.

وأضافت أن المنخرطين في الخدمات الإلكترونية SIMPL يتمتعون، حاليا، بإمكانية تتبع الشكايات مباشرة عبر تطبيق الهاتف المحمول “Daribati”.

وذكرت المصدر ذاته أن تطبيق الهاتف المحمول “Daribati”، الذي يمكن تنزيله بالهاتف المحمول مجانا من منصتي بلاي ستور (Android) وآب ستور (IOS)، يقدم خدمات متنوعة مثل الاطلاع على الوضعية الجبائية (الإقرارات والدفعات والمبالغ المرجعة وتلك المستردة والضرائب والرسوم الصادرة، وما إلى ذلك)، وأداء الضرائب والرسوم، وشراء الطوابع الضريبية وتحميل الشهادات وغيرها.

(و م ع)