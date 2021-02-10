في آخر لحظة … السلطات ترفض إجراء مباراة الوداد وكايزر شيفز

رفضت الحكومة في آخر لحظة، منح الضوء الأخضر لبعثة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، من ولوج المملكة، لمواجهة الوداد في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ورغم تلقي الوداد لتطمينات بخصوص إجراء المباراة في وقتها، السبت المقبل، وولوج كايزر شيفز المغرب، غير أن قرار السلطات أتى رافضا للفكرة، بسبب منع الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، لانتشار سلالة كورونا المتحورة في هذا البلد.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها راسلت لجنة الأندية ب”كاف”، تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد وكايزر شيفز، بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الاخيرة لكوفيد 19.

وطالبت الجامعة من اللجنة، بتأجيل المباراة أو لعبها في بلد آخر إن تعذر ذلك.