شتيغن يعزز شراكته مع “أديداس”

عزز الدولي الألماني مارك أندري ثير شتيغن، حارس برشلونة، شراكته مع شركة الألبسة الألمانية «أديداس»، ليصبح أحد أكبر المساهمين في إشهاراتها بأوربا، رفقة نجوم آخرين. ونشر ثير شتيغن، صورة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل «إنستغرام»، وهو يرتدي لباسا رياضيا جديدا للشركة، علما أنه قليل الظهور في مواقع التواصل.

ومن بين النجوم المتعاقدين مع «أديداس» لإشهار ألبستها الرياضية، مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ والهولندي ماتيو دي ليخت لاعب جوفنتوس، وفيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد وزميله الألماني توني كروس، والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.