منتخب السلة ينهار أمام فريق تونسي

تخوف من مستوى اللاعبين وتأثرهم بتوقف البطولة ثلاث سنوات

انهزم المنتخب الوطني لكرة السلة أمام النادي المنستيري التونسي بحصة 79 مقابل 61، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها برواندا السنة الجارية.

وأبان المنتخب الوطني ضعفا كبيرا، بالمقارنة مع الفريق المنستيري التونسي، بالنظر إلى تأخره في الدخول في الاستعدادات، الشيء الذي بعث إشارات مقلقة، حول إمكانية انتزاعه بطاقة التأهل إلى النهائيات عن المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات مصر والرأس الأخضر وأوغندا.

ويعاني المنتخب الوطني للسلة ضعفا في الإعداد البدني، بسبب توقف البطولة الوطنية منذ ثلاث سنوات، وعدم إجراء أي تجمع إعدادي منذ المرحلة الأولى من التصفيات، التي احتضنتها مصر نونبر الماضي.

وساهمت المشاكل التي عاشتها جامعة السلة، في تراجع مستوى المنتخب الوطني، بعد أن حرمته من إجراء أي تجمع إعدادي منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى اختيارات اللاعبين، التي رافقتها الكثير من الانتقادات، بسبب استدعاء لاعبين كبار في السن.

ويوجد المنتخب الوطني في الرتبة الأخيرة، بعد إجراء المرحلة الأولى من التصفيات، ويتعين عليه الفوز في مباراتين على الأقل لحجز بطاقة التأهل، خلال المرحلة الثانية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 19 و21 فبراير الجاري.

ص. م