النفاتي يغيب عشرة أيام

أعلن مولودية وجدة، أول أمس (الثلاثاء)، في بلاغ له أن اللاعب أدم النفاتي سيقيم عشرة أيام بالمركز الدولي الرياضي محمد السادس لتلقي العلاج.

وسيخضع اللاعب لبرنامج الترويض والتأهيل، تحت إشراف اللجنة الطبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأفاد الفريق أن آدم النفاتي سيغيب عن المباراة التي ستجمع مولودية وجدة أمام شباب المحمدية الأحد المقبل، ضمن الدورة السادسة من البطولة الوطنية.

وتعرض أدم النفاتي للإصابة في الفخذ خلال مباراة المنتخب المحلي أمام نظيره الزامبي.

ويترقب مولودية وجدة ومدربه الفرنسي بيرنار كازوني، شفاء النفاتي، لحاجة الفريق الى خدماته.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)