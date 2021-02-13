رواد “ينبعثون” في رمضان

الداسوكين والعماري والتسولي سيعودون إلى التلفزيون في أعمال جديدة

بدأت تتضح بعض معالم شبكة برامج القنوات الوطنية الخاصة برمضان، والتي يتوقع أن تضم مجموعة من الأعمال الدرامية والفكاهية.

ومن بين المفاجآت التي ستحملها بعض الأعمال التلفزيونية، عودة بعض الأسماء، والتي تعتبر من الرواد إلى الساحة الفنية، بعد سنوات من الغياب.

ومن الأسماء التي ستطل على جمهورها، من خلال أعمال رمضانية، مصطفى الداسوكين، والذي سيشارك في مسلسل يحمل عنوان “كزيرة”، سيبث على القناة الثانية “دوزيم”، وسيجمع عددا من الفكاهيين، على رأسهم عبد العالي لمهر المعروف باسم “طاليس”.

وحجزت أيضا الممثلة مليكة العماري، مكانا لها ضمن الأعمال الرمضانية، إذ ستشارك في فيلم تلفزيوني، يتوقع أن يبث خلال رمضان على “دوزيم” يحمل عنوان “سبع ليالي”، مازال فريق العمل، تحت قيادة المخرج شوقي العوفير، يصور مشاهده، علما أن مريم دريسي، أشرفت على كتابة سيناريو الفيلم الذي يعرف مشاركة عدد من الأسماء منها نورة الصقلي، وسامية أقريو، وأمين الناجي، وكريمة غيث.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الفنان محمد الجم، والذي يعتبر أيضا من رواد التمثيل، سيكون حاضرا رمضان المقبل، من خلال فيلم “سيد الطيب”، والذي سيكون ضمن شبكة برامج “دوزيم” الخاصة برمضان، علما انه يضم أسماء أخرى، إلى جانب الجم، ويتعلق الأمر بنعيمة الياس، وعبد الصمد مفتاح الخير، وسانديا تاج الدين ومنال الصديقي وعبد الحق مجاهد، وسعاد العلوي، فيما اشرف على إخراجه، عبد الإله الجواهري. ومن بين الرواد الذين حجزوا مكانا لهم ضمن الأعمال الرمضانية، محمد التسولي، والذي سيشارك في عمل من اخراج الجبيع، وهو العمل الذي يعرف عودة مجموعة من الاسماء إلى التلفزيون، ويتعلق الأمر بالفكاهي عبد الخالق فهيد وحنان الإبراهيمي.

والشيء ذاته، بالنسبة إلى نعيمة المشرقي، والتي تجسد دورا في مسلسل يحمل عنوان “سوق دلالة”، والذي انطلق تصويره دجنبر الماضي، حول تاريخ “الأحباس” أحد الأحياء القديمة المشيدة، خلال فترة الحماية الفرنسية بالبيضاء.

ويجمع المسلسل مجموعة من الأسماء، إلى جانب المشرقي، منها عبد اللطيف هلال، وعبد الحق بلمجاهد والممثلة هدى صدقي ومحسن مالزي وخديجة زروال وأمين ناسور وعادل بلحجام ورجاء خرماز وسعيد قيلش، إضافة إلى أسماء أخرى.

إيمان رضيف