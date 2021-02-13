أول فوز لبنشتريت تحت الراية الوطنية

سجل إليوت بنشتريت، أول فوز في ملاعب التنس، تحت الراية المغربية، أول أمس (الثلاثاء)، حين تفوق على البريطاني ريان بينيستون، في الدور 32 لبطولة «بوتشيفستروم شلانجر» الجنوب إفريقية، والتي تدخل ضمن بطولات الدرجة الثانية في التنس العالمي.

وفاز لاعب كرة المضرب المغربي بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 4/6 و6/4 و6/4، إذ سيواجه في سدس عشر البطولة، البلغاري ديميتار كوزمانوف، الذي أزاح المصنف الأول في البطولة، الهندي برانيش غونيسواران بمجموعتين دون رد.

وسبق بنشتريت أن لعب الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى أكبر بطولات «غراند سلام» المقامة حاليا بميلبورن، إذ كان يمني النفس في المشاركة في أول أقوى بطولة عالمية في السنة، غير أنه أقصي مبكرا، واختار المشاركة في دورة «بوتشيفستروم شلانجر» الجنوب إفريقية.

واستهل بنشتريت مساره في التنس الاحترافي في 2016، ويبلغ من العمر 22 سنة، إذ ازداد في نيس الفرنسية، ويحتل الرتبة 227 عالميا، إذ قال في تصريح أخير بعد إعلانه اللعب تحت الراية المغربية، إن هدفه هو دخول ترتيب أفضل 100 لاعب في العالم.

العقيد درغام