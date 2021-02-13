تادلة يفسخ عقد مدربه

فسخ شباب قصبة تادلة لكرة القدم، الممارس في القسم الوطني هواة، عقد مدربه محمد بورديف بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حصدها الفريق التادلاوي في الدورات الاخيرة.

وكلف المكتب المسير المدرب المساعد طارق شهيد بقيادة الفريق مؤقتا في الدورات المقبلة، ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد.

ورفض شهيد عرض المكتب المسير، من أجل إشرافه على تدريب شباب قصبة تادلة إلى نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد شباب قصبة تادلة خلال الميركاتو الماضي مع اللاعب أشرف الزاهر، قادما من جمعية سلا، وعثمان أصواب من شباب الفتح البيضاوي، وياسين الفقهاوي من الرشاد البرنوصي، واسماعيل ريجا من رجاء بني ملال، ومصطفى أولحا وحمزة أيت محند، فيما غادره عبد العالي العبادي وعبد الصمد العلوي واسماعيل الحواطي وعثمان منير، وتم تسريح محمد ابن العزيز وسفيان السعلاوي على سبيل الإعارة للاتحاد الرياضي الجعدي.

ويستقبل شباب قصبة تادلة، المحتل للمركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط، اتحاد سيدي قاسم المحتل للصف الثامن بإحدى عشر نقطة، بعد غد (السبت)، لحساب الدورة التاسعة.

خالد المعمري (قصبة تادلة)