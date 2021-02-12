2370 “قرقوبية” تطيح بجانح

أودع ذو سوابق، عمره 59 سنة، مساء الأحد الماضي، سجن بوركايز ضاحية فاس، بعد متابعته لأجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعد يوم من اعتقاله من قبل أمن المنطقة الثانية بفاس الجديد دار دبيبغ، بمحطة القطار أكدال بمقاطعة أكدال، متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية.

وحسب مصادر «الصباح»، حجزت عناصر الأمن بحوزة المتهم الذي قضى عقوبات سالبة للحرية للسبب نفسه، 2370 قرصا طبيا من أنواع مختلفة، مخبأة في أغراضه الشخصية، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها، قبل تفتيشه مباشرة لما كان يهم بمغادرة المحطة قادما من طنجة.

وأخضع المتهم للحراسة النظرية قبل الشروع في التحقيق معه حول مصدر تلك الكمية ووجهتها، وما إذا كان له شركاء، وتحديد مختلف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

حميد الأبيض (فاس)